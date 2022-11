Ciclismo | Primoz Roglic | “Devo aspettare un mese per tornare in bicicletta” Come sta la spalla? VIDEO

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022)è ancora fermo ai box dopo la caduta alla Vuelta di Spagna, ormai maturata un paio di mesi fa. Lo scivolone in terra iberica fu soltanto l’apice di una stagione molto sfortunata per lo sloveno, che aveva già rimediato un problema al ginocchio al Giro dei Paesi Baschi e che si era dovuto ritirare al Tour de France. Il portacolori della Jumbo Visma si è sottoposto a un intervento allaqualche settimana fa e ha pubblicato unsu Instagram in cui ha mostrato di stare bene.ha rivelato che deveancora un po’ di tempo prima diin: “La riabilitazione sta andandoprevisto.potete vedere, posso fare un po’ di movimenti. ...