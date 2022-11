(Di giovedì 10 novembre 2022)(7 km),4 ore, per 48 ore. Questa è lalanciata dall'ultrarunner David Goggins chedei(con un gruppo di amici) ha fatta sua a...

La Gazzetta dello Sport

4 miglia (7 km), ogni 4 ore, per 48 ore. Questa è la challenge lanciata dall'ultrarunner David Goggins che Stefano dei Prendimingiro (con un gruppo di amici) ha fatta sua a scopo ...4 miglia (7 km), ogni 4 ore, per 48 ore. Questa è la challenge lanciata dall'ultrarunner David Goggins che Stefano dei Prendimingiro (con un gruppo di amici) ha fatta sua a scopo ... 4X4X48: correre 4 miglia, ogni 4 ore per 48 ore. Ecco la challenge a scopo benefico di Stefano dei Prendimingiro