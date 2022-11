Una vita ultime puntate | Aurelio ucciderà Genoveva o Gabriela? Il faccia a faccia finale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ci siamo, andranno in onda tra giovedì e sabato ledi Una. Precisamente domani, giovedì 10 novembre 2022, vedremo la prima parte del penultimo episodio ( in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1482 di Acacias 38) e sabato poi daremo in modo definitivo l’addio all’amata soap spagnola che per sette anni ci ha tenuto compagnia. Tutto pronto quindi per il capitoloe i colpi di scena non mancheranno. Vi avevamo detto che ad Acacias sarebbe tornato qualcuno dal regno dei morti e infatti, come avrete capito, quella persona è. L’uomo non è morto e adesso ha un solo obiettivo: uccidere. Lo farà? A quanto pare il piano del Quesada è ancora più perverso. Vuole infatti colpirema non in modo diretto. Nel suo mirino ...