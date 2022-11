Sky | Kvaratskhelia disponibile per l’Udinese | ma non avrà 90 minuti

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Khvichaha saltato due partite di campionato: quella a Bergamo contro l’Atalanta e quella con l’Empoli allo Stadio Maradona. Ieri ha assistito alla partita della sua squadra dagli spalti. Il motivo una lombalgia acuta che ha accusato dopo la trasferta di Anfield, un dolore alla schiena. Spalletti ha preferito non rischiarlo. Il Napoli ne ha risentito solo in parte visto che ha vinto entrambe le partite nonostante l’assenza del fenomeno georgiano. Sulle condizioni di Khvicha e su un suo ipotetico rientro nell’ultima partita prima della sosta, quella in programma sabato al Maradona controdi Sottil, ha parlato Massimo Ugolini di Sky. Di seguito le sue parole. «Oggi l’allenatore ha concesso un giorno di riposo ‘premio’ alla squadra. Sule valutazioni le farà Luciano Spalletti: ieri era assente, con ...

