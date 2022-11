Sassuolo | Dionisi | «Siamo soddisfatti della prestazione | c’è un po’ di rammarico per il risultato»

Finale traumatico quello al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Roma pareggia 1 - 1 con ildi. Dopo lo stop con la Lazio ed un solo punto in più in classifica rispetto alla scorsa domenica, Mourinho punta tutto sull'impegno casalingo con il Torino . La squadra riprenderà ad ...6,5 Non si arrende e vince con l'arma che aveva usato per far male alla Roma, Laurienté. ... visto che Ayroldi stoppa per questo un'azione pericolosa del. Imperfetto. SMALLING 5,5 ...Il tecnico: "La prestazione ci soddisfa, per il risultato c'è un po' di rammarico: prima del loro gol avevamo avuto una grande occasione" ...Il tecnico: "Abbiamo fatto quel che dovevamo fare, calciando più di loro e segnando su una bella giocata. I ragazzi lo meritavano" ...