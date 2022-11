Porto | la stella frena sul rinnovo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Mehdi Taremi ha già fatto registrare numeri notevoli in questo inizio di stagione. I suoi 13 gol e 6 assist in 18 partite col,...

...00 Cantù - Trapani 88 - 80 18:00Azzurra - JB Monferrato 90 - 94 18:00 Fortitudo Agrigento - ...00 Elche - Getafe 0 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45- A. Madrid 2 - 1 18:45 Bayer L. - ......00 Cantù - Trapani 88 - 80 18:00Azzurra - JB Monferrato 90 - 94 18:00 Fortitudo Agrigento - ...00 Elche - Getafe 0 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45- A. Madrid 2 - 1 18:45 Bayer L. - ...Napoletano e allievo di Antonino Cannavacciuolo (premiato in Franciacorta con le tre stelle), D’Aquino è arrivato in Veneto nel 2010 e nel 2013 aveva portato la stella Michelin al ristorante Oseleta ...Un nuovo Tre stelle, 4 Due Stelle, mentre sono più di 30 le prime Tre Stelle: questo è il bilancio della Guida Michelin Italia 2023. Di queste 20 sono state assegnate a chef under 35 e 6 a chef under ...