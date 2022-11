Notizie Flash | 1 a edizione - L' estero

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) - Washington. Il democratico John Fetterman è il vincitore della battaglia per il seggio di senatore in Pennsylvania. Lo indica una proiezione di Fox News, riferendo del successo con stretto margine in uno degli Stati chiave di Fetterman sul repubblicano Mehmet Oz, 'il Dr Oz' della tv. Washington. ''Ogni minuto in cui Brittney Griner deve subire una detenzione illecita in Russia è un minuto di troppo''. Così la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha denunciato la continua detenzione dell'ex cestista americana e le notizia che potrebbe essere trasferita in una colonia penale, ribadendo ''l'impegno incrollabile'' per il rilascio di Griner e di Paul Whelan. ''L'amministrazione Usa continua a lavorare instancabilmente per ottenere il suo rilascio'', ha aggiunto, spiegando che il presidente americano ha ordinato all'amministrazione di ''avere la meglio su suoi ...