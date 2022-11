Agenzia ANSA

De Masi si è costituito parte civile nel processo contro Domenico Crea, figlio del boss di Rizziconi Teodoro Crea detto "Toro" e fratello di Giuseppe Crea, già condannati in viaper lo ...Il provvedimento patrimoniale eseguito oggi, che si aggiunge alle confische da oltre 57 milioni di euro già operate negli scorsi anni, consentirà di acquisire in viaal patrimonio dello ... 'Ndrangheta: definitiva la condanna del boss Domenico Crea La decisione della Cassazione conferma la sentenza della Corte d'Appello. Il capoclan sanzionato per l'estorsione all'imprenditore De Masi ...