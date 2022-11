Napoli | rubano uno scooter ma ci sono i Carabinieri | un arresto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– In due, un uomo ed una donna, al centro direzionale diunoma non si accorgono che ad assistere cianche i. E’ accaduto in via Grimaldi angolo piazza Giovanni Falcone. I due, già a bordo di uno, siavvicinati al mezzo che era in strada: blocca sterzo rotto e ragazza in sella del mezzo appena preso. Il motore è spento ma ci pensa l’uomo con il piede sulla pedana a spingere lorubato. I due pensano di averla fatta franca ma nel frattempo arrivano anche idel Nucleo radiomobile die la coppia di centauri viene inseguita e raggiunta a via Stadera dove nasce una colluttazione. La donna ...