Nadef | Calenda | ' da governo linea più draghiana di Draghi | bene' **

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Ci asterremo sulla Nadef mentre voteremo a favore dello scostamento. Siamo rimasti positivamente sorpresi dall'equilibrio della nota di aggiornamento presentata", nota "che di fatto conferma un orientamento di estrema attenzione ai conti pubblici" mettendo "tutte le risorse in più, cosa che abbiamo chiesto più volte, sulle bollette". Così Carloannunciando l'astensione del Terzo Polo sulla Nadef. "Non si fa menzione di cose stravaganti dalle pensioni alla flat tax, quindi per ora ci sembra di poter dare con una sospensione di giudizio, un segnale che apprezza il fatto cheha tenuto unaforse piùdi".

La Svolta

