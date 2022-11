Migrante sbarcata a Lampedusa muore per ipotermia

commenta Unaè morta al Poliambulatorio di Lampedusa per probabile ipotermia. La donna era su un'imbarcazione soccorsa, durante la notte, da una motovedetta della guardia di finanza. Due i natanti giunti ...2022 - 11 - 09 11:38:47 Donnaa Lampedusa muore per ipotermia Unaè morta al Poliambulatorio di Lampedusa per probabile ipotermia. La donna era su un'imbarcazione soccorsa, durante ...Una migrante è morta al Poliambulatorio di Lampedusa per probabile ipotermia. La donna era su un'imbarcazione soccorsa, durante la notte, da una motovedetta della Guardia di finanza. Due i natanti ...Una migrante è morta al Poliambulatorio di Lampedusa per probabile ipotermia. La donna era su un’imbarcazione soccorsa, durante la notte, da una motovedetta della Guardia di finanza. Due i natanti ...