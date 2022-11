Midterm | il gop avanti alla Camera | Senato in bilico Niente onda rossa

(Di mercoledì 9 novembre 2022) - In attesa di conoscere nelle prossime ore il risultato definitivo delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, le proiezioni danno come certa la maggioranza dei repubblicani...

- In attesa di conoscere nelle prossime ore il risultato definitivo delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, le proiezioni danno come certa la maggioranza dei repubblicani alla ...... repubblicani verso conquista Camera ElezioniUsa 2022, proiezioni: testa a testa e vincitori ElezioniUsa 2022, riconferme e nuovi eletti: la mappa dei governatori Elezioni...I risultati in diretta live delle elezioni midterm Usa 2022: Repubblicani avanti sia alla Camera sia al Senato, Joe Biden rischia di non avere più una maggioranza al Congresso.