“Ma cosa ti sta succedendo?” Nina Moric | la confessione improvvisa e tutti i fan in allarme

(Di mercoledì 9 novembre 2022), la. Negli ultimi giorni la modella croata ha deciso di condividere con i fan alcuni pensieri che sono apparsi decisamente confusi e sconnessi. Un flusso di parole che hanno messo ini follower che non fanno che domandarsistianella sua vita. Ladimette ini fan. Una serie di messaggi resi noti sul profilo Instagram e attraverso le Stories che hanno decisamente preoccupato i follower della modella croata, che avrebbe riferito di trovarsi in un momento di profonda solitudine. Un esempio? Solo qualche notte faha condiviso la foto con il suo gatto e un manichino come “amico”. Leggi anche: “Sto male, un dolore ...

Libero Magazine

...in effetti poi non avvenuta e "sostituita" da un minuto di silenzio (il presidente invece era ... tutto quello checambiando nel social network " Com è vedere Netflix con la pubblicità Lo ...'Ci resta ancora qualche ora di discussione per arrivare al punto ma unaè certa: nessuno ...- ha commentato uno degli operatori di 'Rise Above' - soprattutto quando noti che su una barca che... Rai 1, tagliato Alberto Matano: cosa sta succedendo Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Altro giro, altra puntata strepitosa per Andor che si dipana tra tentativi di evasione e riflessioni su cosa si è disposti a sacrificare per una causa.