(Di mercoledì 9 novembre 2022) Indiscrezione sul futuro di Jude. Secondo il Daily Mail, il Manchester City avrebbe avviato i contatti con il Borussia Dortmund per...

Calciomercato.com

In compenso, la lista dei nomi interessati ali suoi orizzonti, includendo anche il Dubai International Capital e l'ex campione UFC Conor McGregor.... non è una novità per noi che il dibattito sugli angoli dil'abbiamo lasciato volentieri ... Alla fine ha ragione e il Macedone bistrattato disputa 90' con un andamento regolare, sie ... Liverpool, si allarga la corsa a Bellingham | Mercato | Calciomercato.com La prova dell'arbitro tedesco Stieler ad Anfield Road vista ai raggi X, il parere dell'esperto di Mediaset, Graziano Cesari ...