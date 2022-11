Griner trasferita in una colonia penale russa. La Casa Bianca reagisce

(Di mercoledì 9 novembre 2022) È sempre più preoccupante la situazione di Brittney, la superstar americana della Wnba. Dopo quasi 9 mesi di detenzione in un carcere di Mosca per essere stata fermata all'aeroporto con una ...

la giocatrice americana di basket arrestata a febbraio a Mosca per possesso di stupefacenti e condannata a nove anni di carcere. L'atleta, fa sapere la Casa Bianca, è stata trasferita in una colonia penale. La star del basket Brittney Griner, imprigionata in Russia per traffico di droga, è stata trasferita in una colonia penale. La star del basket americano è stata condannata a nove anni per possesso di stupefacenti, un caso diventato orami nuovo fronte di scontro diplomatico