Gerry Scotti non la prende bene e sbotta | “Potevamo farlo anche quest’anno” Ecco cosa è accaduto

(Di mercoledì 9 novembre 2022)non l’ha presa. Mediaset in occasione dei Mondiali di calcio, in onda in esclusiva sulle reti Rai dal 20 novembre, ha deciso di sospendere “Caduta Libera“. Il quiz occuperà ancora il preserale di Canale 5 ma con le repliche, già iniziate prematuramente nel weekend dal 15 ottobre. “Il conduttore è piuttosto avvelenato per la decisione arrivata dai vertici Mediaset”, fa sapere il sito DavideMaggio.it. Un fastidio che il presentatore pavese non ha di certo nascosto in onda approfittando di una risposta corretta durante il quiz, “La Ruota Mundial” spin-off del gioco “La Ruota della Fortuna”, condotto da Mike Bongiorno su Canale 5 nell’estate del 1994 in concomitanza con i Mondiali in America. “C’era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz in quel modo. Ad ...