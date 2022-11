Fumogeni per festeggiare la laurea | a Giurisprudenza scatta l’allarme antincendio

La Repubblica

Darò indicazione ai miei colleghi di invitare i neo laureati a non usare. Applausi e coriandoli vanno bene e sono una buona ideafesteggiare, ma questa è inciviltà che può causare danni ......di ordine e di sicurezza efatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolol'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato all'interno del recinto di gioco due... Bari, fumogeno per festeggiare la laurea: a Giurisprudenza scatta allarme antincendio ed evacuazione Terza sanzione per Vaisanen, seconda per Nasti Martino. Non ci sono squalificati per i rossoblu né per il Palermo Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di Serie BK ...All'Università di Bari è scoppiato il caos a causa di un fumogeno che ha attivato l'allarme anticendio nella facoltà di Giurisprudenza ...