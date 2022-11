Cellulari | tumori e scienza

Leggi su butac

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In molti, memori di nostri precedenti articoli sul tema, ci state inviando segnalazioni in merito a una vicenda che è stata trattata da tantissime testate giornalistiche negli ultimi giorni, questo, ad esempio, il titolo di Repubblica: Si ammala di tumore per l’uso del cellulare: Inail condannata a riconoscere una rendita al lavoratore Così Il Messaggero: Tumore per uso cellulare, dipendente in pensione avrà rendita dall’Inail: la decisione della Corte d’appello di Torino Siamo di fronte all’ennesimo caso in cui i giornalisti, nel redigere i loro articoli, dovrebbero prima di tutto ricordare al lettore che lanon la fanno i tribunali. Come spiegato negli articoli stessi: …la Corte d’Appello di Torino gli dato ragione, in quanto esiste «un’elevata probabilità» che a causare il tumore sia stato proprio il cellulare. Che non significa affatto che sia così, ma ...