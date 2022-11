Barcellona | Piqué chiude la carriera con una espulsione dalla panchina

(Di mercoledì 9 novembre 2022) PAMPLONA (SPAGNA) - Vetta solitaria della Liga assicurata almeno fino a San Silvestro , quando riprenderà il torneo dopo la sosta Mundial per un gagliardo Barça , che riesce a imporsi in rimonta sull' ...

TURBO OSASUNA Dopo la titolarità e la fascia di capitano per l'ultima al Camp Nou,torna in panchina nella partita dell'addio per lasciare spazio a una coppia centrale insolita, vale a dire ...Tra i due tempi, si fa cacciare anche il panchinaro, all'ultima in assoluto da calciatore. Nella ripresa, però, i catalani tirano fuori l'orgoglio e ribaltano tutto con Pedri e il subentrato ... Barcellona, Piqué clamoroso: chiude la carriera con una espulsione!