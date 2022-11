Area di piazza Garibaldi e Centro Direzionale | Manfredi | “Interventi strategici”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Cosa pensa del futuro dell’est, a ridosso di, il sindaco Gaetanolo ha fatto sapere prima ancora che iniziasse la riunione della commissione urbanistica: “Porta Est è per noi un intervento strategico perché rappresenta il nodo infrastrutturale fondamentale per decongestionaree consentire l’accesso delle automobili e soprattutto degli autobus direttamente dall’autostrada, ed è l’unico modo per risolvere un problema che sta diventando insostenibile”. Il primo cittadino ha evidenziato che “la soluzione deve anche contemperare le esigenze di Ferrovie dello Stato di valorizzazione dei suoi suoli perché deve cedere molti spazi per queste funzioni pubbliche, ma penso che alla fine troveremo una soluzione ...

Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'di resistenza 3,237. Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire ...Sono presenti su una vastadel Comune, installate in zone sensibili, anche su richieste ... al parco di via Ferrari a Rovera, in via Firenze a Gurone, in via Milano e inSalvo d'Acquisto". "...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Nuovo look e nuovi servizi per piazza Giacinto Rizzolio, nel cuore del quartiere di Cornigliano. La piazza, inaugurata mercoledì mattina, è stata oggetto di un intervento di restyling curato da Societ ...