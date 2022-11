SPORTFACE.IT

... Componente del Comitato Nazionale e Davide Rosio, Presidente della Sezione di Saronno gli hanno aperto le porte dell'. "Per la nostra Associazione " spiega il Presidente Alfredo- l'...... oppure: "Lotito, quando è stato pizzicato a parlare con, non si stava lamentando, gli ... scenderà di nuovo in campo l'eroe, per difendere la Beneamata (dall'si intende). La stessa ... Aia, Trentalange: "Il Var è insostituibile, permette all'arbitro di dormire serenamente" "La strada fino all'esordio in Serie A di Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna, è stato un percorso lungo e in ritardo rispetto all'estero, ma ora siamo in fase di recupero. (ANSA) ..."Pensiamo che il Var sia insostituibile, permette all'arbitro di andare a dormire serenamente la notte. Quando un arbitro sbaglia è una catastrofe, perché l'errore può condizionare il risultato. (ANSA ...