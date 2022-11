Ultime Notizie – La Cremonese ferma il Milan sullo 0-0 | rossoneri a -8 dal Napoli

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 8 novembre 2022) Lapareggia ancora eil0-0. Per la squadra di Alvini è il settimo pari in questo campionato. Un punto che non soddisfa però la squadra di Pioli che si porta a 30 punti dopo 14 giornate ma ora è a -8 dalcapolista. I grigiorossi invece salgono a 7 punti, ma l’appuntamento con la vittoria è ancora rimandato. Le scelte di Pioli per la sfida viste le tante assenze, con Giroud ed Hernandez squalificati, cade su Origi e Rebic in attacco, e Diaz a supporto, con Leao in panchina, Bennacer e Tonali a metà campo, in difesa c’è Thiaw. Mentre Alvini opta per Ciofani e Felix in avanti, e in mediana Castagnetti ed Escalante. Nei primi minuti di gara lacontrolla senza dare possibilità aldi rendersi pericoloso, provando delle ...