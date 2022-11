Uccide la nonna | 16enne trasferita in carcere a Nisida

(Di martedì 8 novembre 2022) È stataall'alba neldi(Napoli) la ragazza di 16 anni che, ieri sera, ha ucciso con sei coltellate ladi 76 anni. Il fatto è avvenuto in via delle Tavernelle, a ...

Laviveva da sola nell'abitazione di via delle Tavernelle, a due passi dal Parco archeologico di Paestum. Era rimasta vedova e, qualche volta, la nipote si recava a farle visita. Probabile che ...La versione della 16enne Secondo la versione fornita dall'omicida nel corso dell'interrogatorio, in cui ha confessato di aver ucciso la, sarebbe stata quest'ultima ad aggredirla per prima. ...È stata trasferita all'alba nel carcere di Nisida (Napoli) la ragazza di 16 anni che, ieri sera, ha ucciso con sei coltellate la nonna di 76 anni. Il fatto è avvenuto in via delle Tavernelle, a Capacc ...Il fatto è avvenuto ieri sera a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Gli inquirenti sono tuttora al lavoro per ricostruire la dinamica e il movente dell'efferato omicidio ...