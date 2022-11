Tumori della mammella | screening gratis | approvato ampliamento della fascia d’età

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – È stata approvata all’unanimità dal Consiglio RegionaleCampania la mozione a firma del consigliere Tommaso Pellegrino che prevede l’dellooncologico gratuitoche, allo stato attuale si rivolge alle donne dai 45 ai 69 e dai 50 ai 69 anni in alcune Asl, alla platea femminile di età compresa tra i 45 e i 74 anni. Il tumoreè la neoplasia femminile più frequente. Sono circa 55.000 i nuovi casi ogni anno; rappresenta il 30 % di tutti iche colpiscono le donne e continua ad essere la prima causa di morte nelle donne. In Campania il numero di nuovi casi è in leggera crescita soprattutto nelle donne più ...