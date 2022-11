Selvaggia Lucarelli | il dramma ingiusto della mamma malata | “Questo è quello che sta succedendo”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 8 novembre 2022) Perennemente attaccata sul web, in televisione.ha una personalità e un coraggio che smuovono le acque e, quando si possiedono caratteristiche del genere, gli hater e le polemiche sono alle porte sempre. Spesso si dimentica sia un’umana con problemi ‘umani’. Come ildi sua. È un dolore che tocca in prima persona Nadia Agen, lagiurata di Ballando con le stelle, ma tale tipo dicolpisce inevitabilmente chiunque ci graviti attorno. La donna è afflitta dall’Alzheimer da diversi anni, adesso è in ospedale con il Covid manon riesce ad avere sue notizie., l’...