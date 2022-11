Napoli Empoli LIVE 0-0 | Mario Rui prova il primo tiro

(Di martedì 8 novembre 2022) Al Maradona, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,edsi affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.0-0 MOVIOLA 1? Si comincia – Parte la sfida. 5? Gara subito vivace – Entrambe le squadre si affrontano a viso aperto. 9?del– Punizione sulla barriera di Raspadori, si fionda sulla ribattutaRui ma mette fuori. Migliore in campo: a fine partita PAGELLE0-0: tabellino e marcatori(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, ...

Commenta per primo Cristiano Giuntoli , ds del, ha parlato a Dazn prima della gara con l': 'Come sta la squadra La squadra sta come sempre, ha cercato di recuperare energie. Il mister ha fatto anche oggi dei cambi e speriamo che il ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match traed, valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Pairetto. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Martedì sera con la serie A: tre gli incontri in calendario, tutti “live” soltanto su Dazn. DAZN. La penultima giornata prima dell’interruzione del campionato si apre questa sera con tre partite in… L ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...