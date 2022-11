Napoli-Empoli le pagelle e il tabellino 2-0 | Lozano e Zielinski in gol | decima vittoria consecutiva per gli azzurri

(Di martedì 8 novembre 2022)lee ildella partita del Maradona tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Paolo Zanetti. Ilsta incantando tutti in questo primo scorcio di stagione. Glistanno comandando in campionato e sono reduci da 9 vittorie consecutive. Anche in Champions League, i partenopei hanno vinto il girone Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La cronaca dileggi anche Serie A: Atalanta -1 - 2, Milan - Spezia 2 - 1. HIGHLIGHTS Nel primo tempoun po' bloccato, ma sul finale di frazione arrivano due palle gol ...Dove vederein tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato alle 18:30; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ...Nell'anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno prima dello stop del Mondiale in Qatar, il Napoli ospita l'Empoli allo stadio Maradona. Gli azzurri vivono un ...Un'ora di resistenza che faceva gola, poi il muro Empoli si è sgretolato sotto i colpi del Napoli. La prestazione dei toscani però fa ben sperare Paolo Zanetti, che aveva ...