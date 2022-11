Mondiali su Rai 2 | ecco cosa succede ai programmi di daytime

(Di martedì 8 novembre 2022) Salvo Sottile e Anna Falchi - I Fatti Vostri Con i2022 di calcio dal 20 novembre al 18 dicembre non varierà soltanto il palinsesto di Rai 1 (qui tutte le variazioni) ma anche quello di Rai 2, che trasmetterà 19 partite, tutte in. La seconda rete della tv di Stato subirà significative modifiche per far spazio alle dirette dei match;alle principali trasmissioni.su Rai 2: tutte le variazioni inLa partite garantite da Rai 2 sono tutte concentrate nella prima settimana di gioco, durante la fase a gironi. Il canale ospiterà idal 21 al 28 novembre; dei 19 match, 16 sono infrasettimanali (lunedì/venerdì), alle ore 11, 14 e 17. Dunque, salta in toto la programmazione del pomeriggio, con Ore ...

... Solo per i Finali e 90º minuto , storica trasmissione sportiva dellaquesta nella quale ... e l'estate di quell'anno partecipò anche a Notticon Paola Ferrari , Maurizio Costanzo , in ...1: i palinsesti di novembre e dicembre 2022 Per via deicambierà anche l'orario di messa in onda de La Vita in Diretta : inizierà sempre alle ore 17.05 ma le varie puntate termineranno ...La dotazione minima necessaria in vista dei mondiali di calcio è, oltre alla risoluzione 4K, la compatibilità con gli standard HbbTV e HEVC (necessari entrambi per vedere RAI 1 4K) e un buon ...Tra novembre e dicembre il day time di Rai 1 al pomeriggio cambia volto: spazio ai Mondiali di calcio 2022 L’Italia non sarà protagonista dei Mondiali di calcio 2022 ma la Rai trasmetterà quasi tutte ...