Milano | apre domani a Palazzo Reale la mostra ' Bosch e un altro Rinascimento'

(Di martedì 8 novembre 2022), 8 nov. (Adnkronos) -, per la prima volta, sotto la direzione artistica die Castello Sforzesco, rende omaggio a Jheronimus(1453 – 1516), grande genio fiammingo noto in tutto il mondo per il suo linguaggio fatto di visioni oniriche e mondi curiosi, incendi, creature mostruose e figure fantastiche.da, e fino al 12 marzo 2023, a, lae un'. Promossa dal Comune di-Cultura,e Castello Sforzesco e realizzata da 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore con il sostegno di Gruppo Unipol, main sponsor del progetto, la ...

... sila partita per le Regionali: 'Finito rapporto fiducia con Fontana' Renzi '' a Moratti ... Se in processione tutto il centrosinistra glielo chiedesse, l'ex sindaco diforse potrebbe ...Entrambi classe 2001, per loro è la prima e unica partecipazione alle Intesa SanPaolo Next Gen ATP Finals La quinta edizione delle Intesa Sanapaolo NextGen ATP Finals disicon la sfida ...Un appuntamento che quest’anno ha coinvolto tanti interlocutori intorno al tema della sostenibilità, tutti protagonisti di quell’ecosistema nel quale il retail si posiziona.Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Milano, per la prima volta, sotto la direzione artistica di Palazzo Reale e Castello Sforzesco, rende omaggio a Jheronimus Bosch (1453 1516), grande genio fiammingo noto..