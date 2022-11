Midterm 2022 | le sfide e gli Stati che decideranno l’esito delle elezioni – La gallery

(Di martedì 8 novembre 2022) Urne aperte negliUniti per ledi metà mandato. Si tratta di uno degli appuntamenti elettorali più importanti: si tengono due anni dopo l’elezione del presidente e vengono viste come un referendum sull’operato dell’Amministrazione in carica. Il voto riguarderà il rinnovo completo della Camera, ovvero 435 seggi e un terzo del Senato: 35 seggi su 100. Oltre a questi voti che interessano il governo federale, i cittadini eleggeranno 36 governatori e 27 segretari di Stato esul rinnovo di quasi tutti i parlamenti statali. I temi della campagna elettorale Protezione del diritto all’aborto, immigrazione, economia, criminalità e Joe Biden. Questi sono i temi principali. Secondo il Washington post i democratici avrebbero speso circa 103 milioni di dollari in ...

