Guida TV | programmi di stasera | martedì 8 novembre 2022

(Di martedì 8 novembre 2022)aitv della prima serata di oggi,8.11., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Divorzio a Las Vegas Film RAI2 Il Collegio Docureality RAI3 #cartabianca Attualità RETE4 Fuori dal coro Attualità CANALE5 Il diritto di opporsi Film ITALIA1 Le Iene Show Infotaintment LA7 DiAttualità REALTIME Primo Appuntamento Docureality CIELO L’effetto acquatico Film TV8 Pechino Express – La rotta dei sultani Reality NOVE Outlander – L’ultimo vichingo Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

Guida TV

