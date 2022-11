Grande Fratello VIP 7 | Pamela Prati attacca Signorini | ‘Mi avete resa invisibile | voglio tornare a casa’

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 8 novembre 2022) Da alcune settimane nella casa delVIP 7 la “vippona”ha la sindrome di Dr Jeckyll e Mister Hide: in una puntata si racconta come una diva della televisione italiana (con tanto di collier scintillante) nella successiva invece si racconta come una semplice ed umile donna del popolo che lava i piatti e ramazza per terra. Non sappiamo quale delle due Pamele sia effettivamente quella giusta. Quel che è chiaro, però, è che questa doppia personalità della showgirl del Bagaglino ha evidentemente raddoppiato il suo ego, al punto tale da porsi in maniera indisponente con Alfonsoe la trasmissione quando – nel corso di una singola puntata – non si parla di lei. Cosi com’è accaduto nella puntata del 7 novembre 2022....