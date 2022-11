Gli Usa a Roma | “Date armi a Kiev” Ma intanto aprono al negoziato

(Di martedì 8 novembre 2022) Cambia il governo, ma non si ferma il sostegno dell’Italia alla causa ucraina. Mentre l’offensiva dell’esercito diprosegue nelle zone di Kherson, dove i russi hanno informato che la città continua a rimanere senza acqua ed elettricità, Giorgia Meloni sarebbe pronta ad inviare il sesto pacchetto di aiuti militari a Zelensky. “Provvedimento dovuto” La conferma è arrivata direttamente dal neoministro della Difesa, Guido Crosetto, il quale ha definito il possibile provvedimento “giusto e dovuto, come lo sono stati gli altri” di Mario Draghi. Questa volta, però, ci sarebbe il diretto zampino degli Stati Uniti, che avrebbero richiesto al nostro Paese l’invio di sistemi missilistici di difesa aerea (in particolare Samp/T, Stinger e Aspide). L’obiettivo della Casa Bianca sarebbe quello di garantire una maggiore difesa aerea, piuttosto che di terra, garantendo all’Ucraina ...

Formiche.net

Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street, conoperatori prudenti nel giorno del voto di metà mandato negli, mentre cresce l'attesa per il dato chiave sull'inflazione statunitense in agenda giovedì il 10 novembre. I vari sondaggi americani ...... quando ancora circolava come indiscrezione, obbligandoallora coniugi a smentire un po' goffamente la crisi, la testataarriva sulla notizia con qualche mese di ritardo ma non lesina i ... Chi guadagna dalla speculazione dei prezzi del gas Non gli Usa. Ecco perché "Non vedo l'ora di guardare gli episodi per vedere come sono stato bravo", ha detto ... La parola chiave che quasi tutti i nuovi interpreti hanno usato, riferendosi alle sfide più difficili che hanno ...Gli studiosi sono tutti d’accordo nell’individuare l’origine ... La forma originale di questa parola che si è guadagnata l’uso anche in altre lingue. Se prendiamo le più vicine a noi vediamo che ...