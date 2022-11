Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi scoppia in lacrime dopo il confronto con l’ex fidanzato | “Forse ho sbagliato perché…”

(Di martedì 8 novembre 2022) Non è stata una puntata facile perquella andata in onda ieri sera. L’influencer ha avuto unmolto intenso con Giamluca Benincasa, l’uomo che ha frequentato prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Gianluca ha confessato ancora una volta i suoi sentimenti e ha insinuato che a mettere i bastoni fra le ruote nella loro relazione siano state interferenze esterne.la diretta la Vippona è stata travolta dalle emozioni e ha avuto un lungo sfogo fra le. Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it,si è confidata con Nikita Pelizon: Sto mettendo a fuoco quello che è successo, mi ha detto che è stato un mese pesante, questo vuol dire che ha visto tutto e che è andato a farsi un viaggio per cercare di ...

Pamela Prati nera con Alfonso Signorini Durante le nomination della quindicesima puntata ...Crisi nella notte per Antonella Fiordelisi dopo l'incontro con il suo ex Gianluca al Grande Fratello VIP 7 E' stata una serata complicata per Antonella Fiordelisi che ieri sera, ha incontrato nella ca ...Sin dal primo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli non è stata accolta benissimo dalle donne della casa e in particolare da Antonella Fiordelisi.