Colpito dal gancio della gru | operaio filippino muore nel porto di Ortona

(Di martedì 8 novembre 2022) Tragedia a, dove un marittimo di nazionalità filippina di 41 anni è caduto in mare dopo essere statoviolentemente alla testa daldi una gru. Soccorso ed elitrasportato in ospedale, è deceduto poco dopo. Il tragico incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, a bordo di un galleggiante, il Micourier 2, ormeggiato neldi, alla banchina di ‘Riva Nuova’. Il mezzo è un galleggiante conbase nel sorgitore di, solitamente utilizzato come supalle piattaforme. L’incidente sarebbe avvenuto mentre a bordo erano in corso operazioni di trasbordo del carico, per via del cedimento strutturale dell’imbragatura che ha portato alla caduta del materiale che era al suo interno. Il marittimo è stato ...