Ci mancava pure il diritto creativo di Piantedosi

(Di martedì 8 novembre 2022) Il neo ministro dell'Interno Matteo, calatosi subito nel ruolo del mangia migranti per compiacere il governo, rilascia un'intervista al Corriere della Sera in cui dice sostanzialmente: queste quattro navi battono bandiera norvegese e tedesca quindi sono quei Paesi che dovrebbero "farsi carico dell'accoglienza" dei migranti soccorsi, poiché questi ultimi hanno "messo piede per la prima volta" proprio in quei Paesi, salendo sulle rispettive navi. Il Trattato di Dublino non si applica a bordo ma al Paese di sbarco. La linea dismentita anche dalla Corte europea Il Trattato di Dublino non si applica a bordo ma al Paese di sbarco. La linea del Viminale smentita anche dalla Corte europea.