BMW vuole usare gli smartphone Android con UWB come chiave delle proprie auto

AlVolante

Ma non è tanto della sua auto attuale cheraccontare, quanto il modo in cui ci è arrivato: ' ... Io aveva unaSerie 3 duemila diesel , che consideravo un'ottima macchine. Ma poi la Tesla ha ...Adesso, questo Paeseandare oltre e ha annunciato la costituzione di una joint venture con ... C'è un dettaglio interessante di questo ambizioso progetto e cioè il ruolo di. Infatti, la joint ... BMW Serie 3: la G20 potrebbe avere una vita più lunga Abbiamo guidato la settima generazione della top di gamma Bmw nella versione elettrica. Tra le prerogative spicca l'autonomia e la dotazione tecnologica ...I marchi premium si stanno giocando la partita ai piani alti, quello delle ammiraglie, e tutti i brand puntano sull’elettrico in forza della ...