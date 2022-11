Alloggi popolari occupati abusivamente a Giugliano | due denunce

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –ma. Succede in via Bosco a Casacelle, nel comune di, in quei palazzoni ora colorati che la gente del posto chiama “pesanti“. Denunciato un uomo di 63 anni per l’occupazione di uno senza alcuna autorizzazione, e senza rispettare la prevista graduatoria. L’uomo era stato denunciato all’autorità giudiziaria lo scorso 8 luglio per lo stesso motivo. Questa volta, a finire nei guai, è anche una 40enne. Anche lei è è stata denunciata in quanto ospite non autorizzata di una delle “case pesanti“. Il monitoraggio dei militari, di concerto con gli agenti della Polizia municipale, e quelli dell’ufficio tecnico del comune giuglianese, continuerà anche nei prossimi ...

