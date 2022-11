A San Casciano la scoperta più importante dopo i Bronzi di Riace Ecco di che si tratta

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 novembre 2022) Divinità, matrone, fanciulli, imperatori. Protetto per 2300 anni dal fango e dall’acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso dagli scavi di Sandei Bagni, in Toscana un deposito votivo mai visto: insieme a migliaia di monete ed ex voto 24 statue in bronzo, 5 delle quali alte quasi un metro, perfettamente integre. “Unache riscriverà la storia” annuncia in anteprima all’Ansa l’archeologo Jacopo Tabolli (Università di Siena). Per Massimo Osanna, dg musei del Mic è “lapiùdaidi”. Il ministro Sangiuliano applaude: “Un ritrovamento eccezionale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.