Striscia La Notizia festeggia il 34esimo compleanno Giancarlo Scheri | “Fieri”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il direttore di Canale 5,, ha voluto esprimere tutta la sua gioia per il trentaquattresimodiLa. Il tg satirico ha raggiunto la ragguardevole cifra di ben 7300 puntate. Ecco le parole del direttore nel comunica stampa diffuso ai media: “Da oltre tre decadi il programma di Antonio Ricci racconta l’Italia agli italiani e la chiave della satira, scelta con lungimiranza nel 1988 dal suo ideatore, è ancora oggi perfetta per narrare vizi e virtù del nostro Paese. Politica, cronaca, media, infatti, continuano a offrire nuovi spunti per affilare lo squardo di “”. Una scelta editoriale raffinata, e al contempo popolare, che accende l’access prime-time della televisione italiana, grazie alla quale Canale 5 gode di una luce e di una forza ...

Il Quotidiano Italiano - Nazionale

Nuovo 3 a 0 per la squadra di Siccardi , ma mantiene sempre il pallino del gioco in mano e prosegue lapositiva.Oggi, 7 novembre 2022,la, " il più longevo programma televisivo satirico di informazione per numero di puntate " (certificato Guinness World Records nel 2011), spegne 34 candeline . Per l'occasione, ... 'Tanti auguri, Striscia la Notizia', il programma satirico da record ideato da Antonio Ricci compie 34 anni I rosanero dopo aver vinto contro Modena e Parma stanno attraversando un buon periodo di forma e sono pronti a salire in Calabria a caccia dei tre punti Eugenio Corini ha già fissato l’obiettivo in vi ...Sesta vittoria consecutiva e vetta confermata per la Gemini che supera anche l’ostacolo Ragusa, squadra in campo più ostica di quanto non dica il risultato finale ma che Mazzucchelli ...