Rune in top 10 Atp | a 19 anni e mezzo è il terzo più giovane degli ultimi 20 anni

A 19 anni, 6 mesi e 9 giorni,è il terzo10 più giovane degli ultimi 20 anni dopo gli spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz: il maiorchino lo è diventato per la prima volta nell'aprile 2005 ...Hai battuto cinque10 per vincere il torneo. Ti rendi conto del percorso che hai fatto: Ora me ne rendo conto. Subito dopo la fine della partita non proprio. È stato tutto molto emozionante:...Un ritiro davvero incredibile, che ha riaperto un po' tutti i giochi sia per quanto riguardo la vittoria dell'edizione 2022 delle Nitto Atp Finals sia addirittura per la vetta del ranking… Leggi ...Meglio di lui solo Nadal e Alcaraz: il danese dopo la vittoria a Parigi-Bercy è numero 10 del ranking ed è anche la prima riserva per le Atp Finals di Torino al via da domenica 13 al Pala Alpitour ...