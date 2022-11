Regolamento sorteggio ottavi di finale Champions League 2022 2023 | come funziona

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tutto pronto per ildeglididi: ecco il. Lunedì 7 novembre alle ore 12 presso la casa del calcio europeo di Nyon, le urne saranno pronte a stabilire gli accoppiamenti in gare di andata e ritorno deglidi, primo turno a eliminazione diretta. L’Italia porta tre squadre tra le magnifiche sedici: il Napolitesta di serie, il Milan e l’Inter in seconda fascia. Andiamo allora a riepilogareverrà effettuata la procedura, in ottemperanza aldella UEFA...

Queste sono le cinque squadre che possono incrociare il Napoli agli ottavi, perché il... Poi, subito dopo, ci sarà un altro, questa volta non solo per i quarti ma anche per la ...La Juve, sia chiaro, pernon incrocerà l'altra italiana Roma (paletto fissato dalle ... Domani quindi avverrà ildei sedicesimi di Europa League a Nyon: appuntamento lunedì 7 ...Il regolamento del sorteggio dei sedicesimi di finale - playoff di Conference League 2022/2023: ecco come funziona ...Paris St. Germain da evitare come la peste. Il Borussia Dortmund per via della sua tradizione e della sua storia. Ma si sa che per il Napoli più che un sorteggio, quello di Champions ...