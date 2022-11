Progetto Napoli Porta Est | in commissione Urbanistica i criteri per l’accordo

ROMA on line

... poi a Le Castella, vero e proprio simbolo culturale calabrese e. Il film partecipera a ... I cantautori che hanno preso parte alsono: Amalinze, Giuseppe Spinelli (collaboratore di ...Nell'ambito di ' Affabulazione ',sostenuto dal Comune dicon il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, venerdì 11 novembre, alle 21.00, i Foja ... Progetto Napoli Porta Est: in commissione i criteri per l'accordo di programma "Respiro all'interno del gruppo positività, voglia di vincere, abbiamo la testa libera e questi sono ingredienti fondamentali per i buoni risultati che stiamo raccogliendo".Dopo l’avvio delle attività di community music, il 4 novembre, nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo, si è tenuta la presentazione ufficiale del p ...