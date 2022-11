TGCOM

Anche tu, se potessi, staresti sempre in vacanza, proprio come dice la! CAPRICORNO - A volte dai l'aria di essere una persona fredda e distaccata, ma il tuo non voler perdere tempo in ...Dal romantico Pesci arriva unad'amore. Vergine l'di Branko di oggi da RDS dice che Luna contro, in Pesci non è l'ideale. Le guerre coniugali si concludono in ogni caso con un lieto ... Oroscopo: la canzone che ti scalda l'animo in base al tuo Segno Può trattarsi di canzoni che hanno fatto la storia così come dell’ultimo singolo di qualche artista emergente. Ciò che conta è l’emozione che riescono a trasmetterci. In base al nostro Segno Zodiacale ...Un rap che unisce Napoli e Milano. I Maneskin scivolano al quinto posto, preceduti dai Pinguini Tattici Nucleari ...