Midterm 2022 | Musk | «Votate per i repubblicani» Le accuse degli utenti | «Ma Twitter non doveva essere neutrale?»

(Di lunedì 7 novembre 2022) «Agli elettori indipendenti: Il potere condiviso frena i peggiori eccessi di entrambi i partiti, quindi consiglio di votare per un Congresso repubblicano, dato che la Presidenza è democratica». Questo l’appello al voto di Elon, in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno domani negli Stati Uniti. Non è la prima volta che il nuovo ceo dimostra simpatia nei confronti del Partito Repubblicano.è entrato più volte in contrasto con alcuni esponenti dell’ala più progressista della sinistra americana, a partire da Alexandria Ocasio-Cortez, e la scorsa estate aveva definito i democratici un partito di «odio e divisione». La dichiarazione di voto fatta dain queste ore ha attirato le critiche di diversi. Prima di acquistare la piattaforma social, infatti, ...

Oltre 40 milioni di americani hanno gia' votato in anticipo, superando il record del 2018: lo afferma il sito US Elections Project. Tradizionalmente l''early voting' favorisce i dem. Quello che alcuni analisti pensano è che Musk abbia deciso di concludere l'affare Twitter, che andava avanti da mesi, proprio nei giorni prima del perché avrebbe voluto usare la piattaforma