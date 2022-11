Genova | le due bugie di Scalco all’interrogatorio Il gip lo incastra | «Scarsa visuale? Ha preso la mira»

(Di lunedì 7 novembre 2022) Quando era stato interrogato la prima volta, Evaristoaveva mentito alla polizia giudiziaria quando aveva detto di aver scocciato la freccia sotto casa sua nel centro storico dicon una pessimaed era convinto di non averlo colpito. Come invece riporta il Gip nell’ordinanza che ne convalida l’arresto in carcere, l’artigiano che nella notta tra il 1 e il 2 novembre ha ucciso Javiernda Romero aveva «laper colpirlo», visto che ha tirato il colpo «da una posizione sopraelevata rispetto a quella della vittima, e quest’ultima – aggiunge il gip – nonostante l’orario notturno, era ben visibile, essendo la zona ben illuminata». In piùnda Romero era di fatto «l’unico bersaglio possibile, visto che l’amico si era allontanato dalla ...

