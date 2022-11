Final Fantasy XVI | svelata la durata della storia principale!

(Di lunedì 7 novembre 2022)latotalemain quest diXVI con un’intervista rilasciata da Hiroshi Takai. Di seguito tutti i dettagli Sebbene non sia ancora stata ufficializzata una data d’uscita per il nuovo capitolo firmato Square Enix, continuano a trapelare notizie circaXVI. Dopo l’intervista rilasciata dal produttore Naoki Yoshida sul Playstation.blog, è la volta di Hiroshi Takai che ha rivelato latotalemain quest diXVI.XVI: lamain quest è di circa 40 ore Ci sarà sicuramente la possibilità di poter proseguire l’esplorazione dopo il completamento ...

È ufficiale! Final Fantasy XVI verrà lanciato durante l'estate 2023 a partire da PlayStation 5 in tutto il mondo, ma sarà disponibile come esclusiva temporale per la piattaforma di Sony e ci vorranno alcuni mesi ... Lo stesso trailer PlayStation ha anche chiarito quanto durerà l'esclusiva temporale PS5 di Final Fantasy XVI, altro big Square in dirittura d'arrivo. Ricordiamo che Square ha rinviato il gioco due ... Sony ha fatto sapere oggi che Final Fantasy XVI sarà esclusiva PlayStation 5 solo per i primi sei mesi. Poi arriverà anche su PC e Xbox Series X|S.