Dal Centro alla periferia | Roma in mano ai pusher Nelle ultime 72 ore arrestate 17 persone per spaccio di stupefacenti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 7 novembre 2022) Stroncare il traffico di droga e il business che ci gira intorno, aresta un miraggio. Del resto a dimostrarcelo è la cronaca quotidiana che72 ore ha portato all’arresto di ben 17, circa 6 al giorno, nell’ambito dell’ordinaria attività antidroga da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di, coordinati dProcura della Repubblica di. Questo l’esito dei diversi blitz scattati in tutto il territorio della Capitale e in cui sono stati sequestrati oltre 4 chili di stupefacente e quasi 4 mila euro in contanti. Leggi anche: Dal caso Cucchi ad Open Arms. Salvini colleziona altre figuracce. Matteo “prende atto” della sentenza. Ma invece delle scuse parte il solito sermone sulla droga. La Capitale ostaggio della droga Insomma in ...