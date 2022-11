Covid | in Campania ricoveri aumentano | 5 morti in 48 ore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 669, in, i neo positivi alsu 4977 test esaminati. In leggero calo, secondo i dati del Bollettino della Regione, il tasso di incidenza: ieri era pari al 14,64% ed oggi si ferma al 13,44%. Cinque i decessi nelle ultime 48 ore. Negli ospedali sono 14 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-1 rispetto a ieri); in netto aumento iin degenza che salgono a 291 (+16 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.