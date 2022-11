“Come un macellaio che rifila un pezzo di carne” | l’infibulazione di Ayaan Hirsi Ali

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ogni anno fra i 3 e i 4 milioni di bambine sono vittime delle mutilazioni genitali. In generale, l’Organizzazione mondiale della sanità ritiene che più di 200 milioni di donne attualmente in vita abbiano subito questo genere di mutilazioni, e che siano circa 30 i Paesi nel mondo in cui questa pratica è ancora largamente diffusa. La scrittrice e attivista somala, naturalizzata olandese,Ali rientra tra queste. Vi raccomandiamo... Chi èAli, l'"eretica" che vuole cambiare l'Islam La storia diAli e la sua presa di posizione contro l'Islam più radicale: per sfuggire alle minacce di morte, ora la scrittrice somala... Alla base ...

il Resto del Carlino

Gli stessi dubbi e titubanze le ha anche unche spiegale vendite siano calate da qualche settimana a questa parte. "Io mi chiedo se poi quando ci saranno le piste ciclabili ...'Saisi usano' mi chiede il meccanico, Massimo. Ammicco e dico di sì. Sono bionda, ma capisco. Tappa daldi Carlo III Prima della Grande Corsa, domenica, mi avvertono che non posso ... Bologna: chiude la macelleria Landi, l'unica in zona universitaria La grande paura corre di notte, e ai Quartieri Spagnoli non risparmia proprio nessuno. Tre colpi di pistola esplosi dalla strada in direzione di un'abitazione, quella di un commerciante ...Tre colpi di pistola contro la casa di un macellaio in via Emanuele De Deo, uno dei colpi di pistola è entrato in casa: tragedia sfiorata ...